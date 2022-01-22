البنتاغون يعلن عن مناورات عسكرية واسعة للناتو في البحر المتوسط

2022/01/22 | 02:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن البنتاغون أن الناتو سيبدأ الاثنين المقبل مناورات بحرية واسعة النطاق في البحر الأبيض المتوسط بمشاركة حاملة طائرات أمريكية في خضم توترات متصاعدة مع روسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إن المناورات "نبتون سترايك 22 ستستمر حتى 4 فبراير وترمي إلى إظهار قدرة الناتو على إدماج قوة الضربة البحرية المتطورة لمجموعة جوية لمؤازرة جهود الحلف في الردع والدفاع".وأشار كيربي إلى أن هذه المناورات، التي ستجري بمشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "USS Harry Truman"، كانت قيد التحضير منذ العام 2020 ولا علاقة لها بالتوترات القائمة حاليا حول أوكرانيا، على الرغم من أن "نبتون سترايك 2022" غير مدرجة في قائمة التدريبات المقررة في عام 2022 والمنشورة في الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي في 14 ديسمبر.وقال كيربي إن "العملية في ذاتها ليس معدة لمواجهة السيناريوهات التي يمكن أن تحصل" في ملف أوكرانيا، مبينا: "إنها حقا تدريبات بحرية لحلف شمال الأطلسي...الهدف منها اختبار مجموعة كبيرة من القدرات البحرية التي نحرص على مواصلة تعزيزها".

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