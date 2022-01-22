القوات الأمنية تقتل ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين

2022/01/22 | 02:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر امني، السبت، بان القوات الامنية تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين في صلاح الدين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية تمكنت القوات الامنية من قتل ثلاثة من عناصر داعش في منطقة الجلام بمحافظة صلاح الدين".

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