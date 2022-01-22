آلهة وشياطين - كمال غبريال

2022/01/22 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال "الإله"هو ذلك النزوع داخل الإنسان، ليضفي الانتظام والجمال، على جزر في محيط الكون الفوضوي العشوائي."الشيطان"هو ذلك النزوع لدى الإنسان، لإشاعة الفوضى والقبح، في جزر الانتظام والجمال في محيط الكون الفوضوي العشوائي.الوصايا الأخلاقية والمبادئ الدينية والاجتماعية والقوانين،وجميعها مصحوبة بتهديد بعقوبات، سواء أخروية أو دنيوية اجتماعية أو قضائية، كلها تؤثر في سلوك الإنسان في المجتمع، ل ......





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