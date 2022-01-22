2022/01/22 | 03:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eJzcAUGkR8k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي البصرة يشيعون شهيدين من شهداء حاوي العظيم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي البصرة يشيعون شهيدين من شهداء حاوي العظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).