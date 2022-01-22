الولايات المتحدة واليابان يتعهدان

2022/01/22 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الجمعة في اجتماع عقد عبر الفيديو على "التصدي" للصين، ودانا التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، فيما أكد سيد البيت الأبيض التزام بلاده الدفاع عن اليابان.

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