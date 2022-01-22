شبكة أميركية: روسيا اقترحت على إيران اتفاقا نوويا مؤقتا بمعرفة واشنطن

2022/01/22 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "أن بي سي" الأميركية، أن روسيا ناقشت اتفاقية مؤقتة محتملة مع إيران خلال الأسابيع الماضية في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي.

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