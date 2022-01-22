السعودية ترد على أنباء الغارة التي قتلت العشرات في سجن باليمن

2022/01/22 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، ما تم تداوله من تقارير حول استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية، مشددا على أن هذه التقارير "عارية من الصحة".

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