"جرائم مخلة بالشرف والأمانة".. السعودية توضح عقوبة تهريب البشر عبر الحدود

2022/01/22 | 07:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت تصنيف "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة"، أوضحت السلطات السعودية عقوبة تهريب البشر بشكل غير قانوني أو نقلهم إلى داخل الحدود، وهي السجن والغرامة المالية.

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