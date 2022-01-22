لماذا لم تردّ على اتصالي؟ - محمد عبد المجيد

2022/01/22 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد إنَّ عدمَ ردِّك على الموبايل لا يعني إهمالـَـك المكالمة؛ لكنه صِدْقٌ مع النفس وتعني أنه غير مناسب في وقت الاتصال!هناك مئة سبب معقول، ومنطقي، وموضوعي لعدمِ الردّ، فيجب أنْ نعثرعلى أعذارٍ لبعضنا!قد تكون مُرهــَـقـًـا أو غيرَ مستعدٍ للكلام أوتريد التأجيلَ لوقتٍ لاحق، أو في نفسِك عتاب على المتصل؛ وتريد أنْ تركن للهدوء، أو غيرَ مستعدٍ لمكالمة طويلة، أو يضيق صدرُك بفضول صاحبك، أو تريد تجنبَ ......





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