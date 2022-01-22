2022/01/22 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_تباّني ديستوبيا مابعد الحدث.......ماذا بعد خسارة الخضر .....؟من البديهي أن كرة القدم رياضة كغيرها من الرياضات، كما أنها تتموضع ضمن الكماليات الترفيهية التي عادة ماتظهر وتبزغ للسّاحة الإنسانية بعد توفير الأساسيات والضروريات ، كما أن المتعارف عليه أن كرة القدم منبتها أوروبي، وأول ما ظهرت ظهرت بالقارة الأوروبية على يد: الإنجليز أصحاب السبق الكروي المتفنن مذ ظهورها إلى يومنا هذا، لكن تلك الساحرة المستدير ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديستوبيا ما بعد الحدث....ماذا بعد خسارة الخضر ؟ - ليلى تباّني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديستوبيا ما بعد الحدث....ماذا بعد خسارة الخضر ؟ - ليلى تباّني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).