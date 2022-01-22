واشنطن: ملتزمون بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية

2022/01/22 | 07:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، التزام بلاده بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، وشدد على أهمية تخفيف الضرر الواقع على المدنيين.

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