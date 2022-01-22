2022/01/22 | 08:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أعادت السلطات الأميركية قطعتين أثريتين للعراق في حفل أقيم، الخميس الماضي، بالقنصلية العراقية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، كشف إدارة الهجرة والجمارك الأميركية عن ماهية تلك القطع.

مادة اعلانية

فقد أفادت تحقيقات الأمن الداخلي التي أشرف عملاءها على تسليم القطعتين خلال الحفل، في بيان على موقعها، إن القطعة الأولى هي قرص حجري مسماري، يقول الخبراء إن عمرها آلاف السنين، وقد تكون هربت خارج البلاد خلال أعمال النهب في بداية القرن العشرين.

وكشف البيان أن القطعة الأثرية الأخرى هي منشور مسماري، شرح عنه خبير في الأدب السومري، أنه من المرجح أن يكون كتب في العراق الحديث من الفترة البابلية القديمة 2000-1600 قبل الميلاد.

واستخدم النص المنقوش في المدارس البابلية القديمة لتعليم الأطفال كيفية الكتابة.

تفاصيل القطع الأثرية

وكانت أجهزة إنفاذ القانون قد توصلت إلى القطعة الأثرية الأولى في يوليو 2020 بعدما اشتراها أحد هواة جمع التحف المحلية من دار مزاد عبر الإنترنت.

وصادر ضباط الجمارك وحماية الحدود القطعة بعد وصولها من المملكة المتحدة دون الوثائق المناسبة.

أما المنشور المسماري فقد عثر عليه في مستودع في أوائل عام 2021 وكان مالكه الأصلي أوصى بالتبرع به.

قطع أخرى

يذكر أنه وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات العراقية عودة "لوح جلجامش"، التاريخي الذي يقدر عمره بـ 3500 عام إلى موطنه العراق، بمساعدة الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي وصفته بـ"الانتصار" على سراق "تاريخ وحضارة" البلاد.

القطعتان الأثريتان

كذلك تسلمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار قطعتين أثريتين، إحداهما "كبش سومري" أعيدت بمساعدة الولايات المتحدة، والأخرى "لوحة سومرية" تمت استعادتها من بريطانيا.

وتعرضت غالبية المواقع الأثرية في العراق للنهب والسرقة على مدى عقود، خصوصا بعد دخول تنظيم داعش عام 2014، الذي نكّل بالأثار تنكيلاً وحشياً وسرق ونهب ودمّر الكثير منها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحق يعود لأصحابه.. واشنطن ترجع قطعتين أثريتين للعراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحق يعود لأصحابه.. واشنطن ترجع قطعتين أثريتين للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).