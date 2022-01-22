طبيبة تحدد أعراضا تظهر على الجلد نتيجة للإصابة بكورونا

2022/01/22 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت الطبيبة الروسية المختصة بالأورام الجلدية، يكاتيرينا فيرتييفا، أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية.وأوضحت أنه توجد هناك أعراض متشابهة تظهر على جلد الانسان أثناء الإصابة بمختلف سلالات فيروس كورونا، مثل “أوميكرون” أو “دلتا”.وقالت: “الشيء الأكثر شيوعا الذي نشهده أثناء الإصابة بفيروس كورونا هو ما يسمى بالحمامى السامة.وهو […]

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