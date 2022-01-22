التحالف الذي تقوده السعودية يرد على تقارير استهداف مركز احتجاز بصعدة

2022/01/22 | 08:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن على ما تم تداوله من استهداف مركز احتجاز في صعدة مؤكدة عدم صحة ذلك.

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