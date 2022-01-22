مدعي النبوة اللبناني نشأت مجد النور.. على ماذا يستند البلاغ المقدم ضده؟

2022/01/22 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاغ جديد قدم في القضاء اللبناني ضد مدعي النبوة، نشأت مجد النور والمتنبئة الفلكية كارمن شماس التي قدمته عبر صفحاتها المعرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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