2022/01/22 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم تمض سوى ساعات على طرح شبكة “نتفلكس” لأحدث أعمالها العربية، بعدما عرضت فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي يعد أول فيلم عربي تنتجه المنصة الشهيرة.الفيلم المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect strangers” بات هو النسخة رقم 19 التي يتم تقديمها حول العالم من الفيلم الإيطالي الشهير، إلا أن عرضه في المنطقة العربية […]

ظهرت المقالة هجوم حاد يطال منى زكي بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم حاد يطال منى زكي بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم حاد يطال منى زكي بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).