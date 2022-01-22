اليوم.. العامري الى النجف للقاء الصدر واستكمال الحوارات بين الاطار والتيار

2022/01/22 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بقيام زعيم تحالف الفتح بزيارة الى محافظة النجف الاشرف، لاستكمال الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يتوجه في وقت لاحق من اليوم الى النجف ويلتقي هناك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.وأضاف أن “الهدف المعلن من […]

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العامري الى النجف للقاء الصدر واستكمال الحوارات بين الاطار والتيار أولاً على ايرث نيوز.

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