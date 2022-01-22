تعافي 9 لاعبين في منتخب تونس من كورونا

2022/01/22 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى منتخب تونس، مساء امس الجمعة، في مدينة جاروا الكاميرونية، أول حصة تدريبية على درب الإعداد لمباراة ثمن نهائي الكان، التي ستجمعه بنيجيريا الأحد المقبل.وقد أشرف على التدريبات المدرب المساعد، جلال القادري، نظرا لبقاء المدير الفني، منذر الكبير، في مدينة دوالا، حيث دخل الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.وشارك في […]

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