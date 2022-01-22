قراءة امنية تربط بين حادثة الحسكة والهجمات الداعشية: سيناريو 2014 قد يعاد

2022/01/22 | 08:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير العسكري صفاء الاعسم، السبت، من مخطط غربي خطير يستهدف العراق سيما مع الانسحاب الاميركي، مبينا ان سيناريو سقوط الموصل قد يعاد بشكل اخطر بعد هروب قادة داعش من سوريا.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هروب قيادات وعناصر داعش الارهابي من السجون الاميركية في سوريا وبهذه الطريقة يعني انتهاء اعادة تأهيلهم […]

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