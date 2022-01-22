جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

2022/01/22 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقام اليوم السبت عدة مباريات هامة في مختلف الدوريات الأوروبية لكرة القدم.وفيما يلي جدول مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت السعودية: الدوري الإنكليزي إيفرتون # أستون فيلا – الساعة 15:30.ليدز يونايتد # نيوكاسل يونايتد – الساعة 18:00.مانشستر يونايتد # وستهام يونايتد – الساعة 18:00.برينتفورد # وولفرهامبتون – الساعة 18:00.ساوثهامبتون […]

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