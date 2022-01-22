القانون: الإطار مستمر بالتباحث مع التيار والمعارضة ليست فرض بل اختيار

2022/01/22 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، السبت، استمرار المباحثات السياسية بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الإطار لن يفرض عليه الذهاب الى المعارضة.وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المباحثات السياسية مستمرة بين القوى السياسية ولا يمكن البقاء في منتصف الطريق مطلقا سيما بين القوى […]

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