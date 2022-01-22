السعودية.. فيديو فأر حي فوق سيخ شاورما يثير تفاعلا والسلطات ترد

2022/01/22 | 08:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر وقوف فأر حي على سيخ شاورما في أحد المطاعم في محافظة جدة الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

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