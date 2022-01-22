2022/01/22 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب السابق محمد كريم، السبت، من استمرار الهجمات الارهابية على القوات الأمنية، مشيرا الى ان العراق يتعرض لمخطط إرهابي خطير يهدف لتدمير العملية السياسية.وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهجمات الارهابية الاخيرة والدعوات لحل الحشد الشعبي وابعاد الاطار التنسيقي عن العملية السياسية هي عبارة عن مخطط ضد طرف معين يهدف لضرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: التعرضات الداعشية مرتبطة بأجندات خارجية خطيرة ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: التعرضات الداعشية مرتبطة بأجندات خارجية خطيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).