2022/01/22 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
حذر النائب السابق محمد كريم، السبت، من استمرار الهجمات الارهابية على القوات الأمنية، مشيرا الى ان العراق يتعرض لمخطط إرهابي خطير يهدف لتدمير العملية السياسية.
وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهجمات الارهابية الاخيرة والدعوات لحل الحشد الشعبي وابعاد الاطار التنسيقي عن العملية السياسية هي عبارة عن مخطط ضد طرف معين يهدف لضرب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: التعرضات الداعشية مرتبطة بأجندات خارجية خطيرة ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حذر النائب السابق محمد كريم، السبت، من استمرار الهجمات الارهابية على القوات الأمنية، مشيرا الى ان العراق يتعرض لمخطط إرهابي خطير يهدف لتدمير العملية السياسية.
وقال كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الهجمات الارهابية الاخيرة والدعوات لحل الحشد الشعبي وابعاد الاطار التنسيقي عن العملية السياسية هي عبارة عن مخطط ضد طرف معين يهدف لضرب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: التعرضات الداعشية مرتبطة بأجندات خارجية خطيرة ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب سابق: التعرضات الداعشية مرتبطة بأجندات خارجية خطيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).