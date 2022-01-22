امريكا ترفض إصدار تأشيرة دخول لرائد فضاء روسي

2022/01/22 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لرائد الفضاء الروسي، نيكولاي تشوب، الذي كان من المخطط أن يتجه إلى هناك للمشاركة في التدريبات بمركز ليندن جونسون الفضائي.ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر مطلع قوله: “دون أي تفسير لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرة لرجل الفضاء في مؤسسة “روسكوسموس”، نيكولاي تشوب، الذي من المخطط أن […]

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