اخصائي وبائيات يوضح اختلاف “أوميكرون” عن سلالات أخرى

2022/01/22 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يكون مسار المرض في حال إصابة البالغين بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا أخف، مقارنة بسلالات أخرى لـ كوفيد – 19″.أعلن ذلك مدير مختبر التشخيص والعلاج السريري في شركة “فيترو– سيبيريا” طبيب الوبائيات د.أندريه بوزدنياكوف في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية.وقال إن مسار المرض الذي سبّبه متحور “أوميكرون” يكون […]

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