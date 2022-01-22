مصرف الرافدين يتحدث عن الاقساط المتكلئة: استرجعنا مبالغ كبيرة

2022/01/22 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن استرجاع مبالغ كبيرة من المتلكئين عن تسديد الاقساط.وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقته وكالة ايرث نيوز، “استرجعنا مبالغ كبيرة من المتلكئين عن تسديد ما بذمتهم من اقساط القروض ولا سيما بسماية”.وأضاف البيان، أن “العمل مستمر لاسترداد الاموال من الممتنعين”.

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