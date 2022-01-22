2022/01/22 | 09:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت غارات للتحالف على الحديدة في غرب اليمن بمقتل ثلاثة أطفال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادانات دولية بعد مقتل سبعين سجينا بقصف للتحالف السعودي الاماراتي على اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادانات دولية بعد مقتل سبعين سجينا بقصف للتحالف السعودي الاماراتي على اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).