"الجنس مقابل النقط".. كلية تعيد "ناجيتين" من المدرس

2022/01/22 | 09:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، التي شهدت على ما يعرف إعلاميا بفضيحة "الجنس مقابل النقط"، السماح لطالبتين من الناجيات من التحرش الجامعي استئناف دراستهما بعدما كان قد تم فصلهما من قبل أستاذ في القانون العام المتهم بابتزازهما، بحسب موقع "هسبريس".

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