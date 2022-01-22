2022/01/22 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الداعية المصري، مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع سوهاج، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإجابة التي رد بها على سؤال عن زواج المرأة برجل ثان.

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