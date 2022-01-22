2022/01/22 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت محافظة ذي قار، السبت، أن العام 2022 سيتضمّن إنشاء مشاريع ستراتيجية ضمن صندوق إعمار المحافظة، بينما أشارت إلى أنَّ المشاريع ستُعيد للمحافظة ألقها.وقال المحافظ محمد الغزي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم البدء رسمياً بإعداد خطة عام 2022 لصندوق إعمار ذي قار وتنمية الأقاليم، إذ ستكون مختلفة تماماً، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: مشاريع 2022 ستكون ستراتيجية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: مشاريع 2022 ستكون ستراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).