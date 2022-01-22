في ذكرى ميلاد عبد الناصر - خليل اندراوس

2022/01/22 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس ما أحوجنا إلى قائد عربي في ظل الشرذمة والتطبيع والهرولة في أحضان الصهيونيةوُلد جمال عبد الناصر في 15 يناير عام 1918، بحيٍّ شعبي في الإسكندرية لأسرة تنتمي إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.



وكان والده موظفًا في هيئة البريد، وقد تنقّل مع أسرته بين عدد من محافظات مصر بحكم عمل والده.



وبدأ نشاطه السّياسي في سنٍّ مبكّرة مشاركًا في مظاهرات طلّابية مناهضة للاستعمار البريطاني، أصيب ......





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