لماذا فشل الحوار؟ - سعد الله مزرعاني

2022/01/22 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_الله_مزرعاني فشلت، سريعاً، دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار، في القصر الجمهوري، بين مكوّنات السلطة وأختها «المعارضة» الرسمية، الممثّلتين كلتيهما في مجلس النواب.



ذلك أن الحوار، على ما درجت العادة، يقتصر عليهما، عبر صيغة ممثّلي الكتل النيابية.



يشكّل ذلك إمعاناً في احتكار التعاطي في الشأن الوطني العام، حتى في ذروة أزمة غير مسبوقة، على غرار الأزمة الطاحنة المفتوحة التي يعيشها لبنان واللبنانيون منذ سنتين ونيف.

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