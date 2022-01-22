خبراء طقس: العراق سيتعرض لموجات جديدة من الامطار والثلوج

2022/01/22 | 09:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… توقع خبراء طقس، السبت، يتعرَّض العراق لموجات جديدة من الأمطار والثلوج، ما سيُخرجه من حالة الجفاف التي أصابته لثلاثة مواسم متتالية.وقال خبير الطقس ريبر تحسين في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنَّ “العراق مقبلٌ على موجات أخرى من الأمطار والثلوج”، مؤكداً أنَّ “مع هطول هذه الكميات الكبيرة من الأمطار والثلوج مؤخراً، […]

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