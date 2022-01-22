طريقة جديدة للنوم في غضون 120 ثانية

2022/01/22 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح خبير اللياقة البدنية وصانع المحتوى الشهير على “تيك توك” جيستن أغيستين طريقة للنوم في 120 ثانية، وهي فعالة حتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأرق.وفقًا لما نشرت صحيفة “The Mirror” البريطانية، فإنه من أجل النوم في دقيقتين، نحتاج إلى تقسيم عملية النوم إلى مرحلتين.في المرحلة الأولى، نحتاج إلى القيام بالعديد […]

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