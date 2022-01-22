شبر: قيادة سنية شكلت ميليشيا بتمويل خارجي

2022/01/22 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف السياسي العراقي ليث شبر، السبت، عن قيام قيادة سنية بتشكيل ميليشيا باسم “اشباح الصحراء” بتمويل خارجي، مشيرة الى وجود تفاصيل اكثر لا يمكن الكشف عنها.وقال شبر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، لدينا معلومات مؤكدة بأن قيادة سنية شكلت مليشيا باسم أشباح الصحراء تدربت في […]

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