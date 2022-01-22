ثلاث محافظات تحت الصفر.. تعرف على طقس العراق - عاجل

2022/01/22 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، جدولاً يبين درجات الحرارة الصغرى المسجلة في مطارات العراق صباح اليوم.

حيث سجل مطار بغداد 2 تحـت الصفر، في حين بلغت درجة الحرارة الصغرى بمطار البصرة 1 تحت الصفر.

وفي مطار النجف بلغت درجة الحرارة 1 تحت الصفر، بينما وصلت الحرارة بمطار اربيل 5 تحـت الصفر يليها مطار السليمانيـة 13 تحـت الصفر.

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