الإطار التنسيقي: لايمكن اقصاء دولة القانون للتحالف مع التيار الصدري

2022/01/22 | 09:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقا.

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