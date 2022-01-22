معامل انتاج زيت الزيتون في بعشيقة تعاود عملها

2022/01/22 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شهدت ناحية بعشيقة في محافظة نينوى، افتتاح ثلاثة معامل نموذجية تضم معصرتين لإنتاج زيت الزيتون البكر.وقال مدير بلديات نينوى رعد الحديدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ناحية بعشيقة شهدت افتتاح ثلاثة معامل نموذجية تضم معصرتين لإنتاج زيت الزيتون البكر، بعد أن تكفلت وبالتعاون مع منظمة (UNDP) العالمية، بإعمارها وتأهيلها […]

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