2022/01/22 | 09:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تحديد متحور متفرع من أوميكرون رسميا على أنه "متحور قيد التحقيق" من قبل وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

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