كورونا يضرب منتخب تونس قبيل مواجهة نيجيريا المرتقبة

2022/01/22 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انضم مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، وأربعة من طاقمه الفني، إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، قبيل مباراة “نسور قرطاج” المرتقبة أمام نيجيريا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.وأكد راديو “موزاييك” التونسي، أن نتائج فحوصات الكبير، وطبيب المنتخب سهيل الشملي، إلى جانب مدرب حراس المرمى الشاذلي المبروكي، وعضوين آخرين في الطاقم الفني، جاءت إيجابية […]

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