2022/01/22 | 09:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في إفريقيا، اليوم السبت، إلى مدينة دوالا الكاميرونية، التي تشهد حفل قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور الحاسم إلى مستويين بناء على تصنيف الـ"فيفا" الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

وتواجه المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا، الفرق الخمسة الأقل تصنيفا في مباراتين ذهابا وإيابا، على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 21 تشرين الثاني و 18 كانون الاول المقبلين.

وينطلق الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر اذار المقبل.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لكأس العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).