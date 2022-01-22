النفط تعلن عن موعد إنطلاق منتدى العراق للطاقة النظيفة

2022/01/22 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن موعد إنطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة بدورته الاولى لعام 2022.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم تحديد يوم غد الاحد موعداً لإنطلاق اعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة 2022، تحت شعار (الطاقة المتجددة..هبة الطبيعة التي لا تنضب)”.وأضافت انه “يأتي ذلك ضمن […]

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