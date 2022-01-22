توضيح جديد من التربية عن قرار المحاولات: لا يشمل الامتحان الخارجي

2022/01/22 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكّدت وزارة التربية، السبت، أن قرار المحاولات الذي أصدرته مؤخراً لطلبة السادس الإعدادي، لا يشمل المتقدمين لأداء الامتحانات الخارجية.وقالَ المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، “القرار الأخير لنظام المحاولات الخاص بطلبة السادس الإعدادي، لايشمل المتقدمين للامتحان الخارجي”، مبيناً أن “القرار يشمل الطلبة المنتظمين فقط، […]

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