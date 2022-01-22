النفط: غداً الأحد موعد انطلاق منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة

2022/01/22 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط، السبت، تحديد يوم غد الاحد موعداً لانطلاق أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة 2022.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الثاني 2022)، أن "المنتدى الذي يقام تحت شعار ( الطاقة المتجددة..هبة الطبيعة التي لا تنضب)، يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية إلى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية و الشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال".

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل إن "مشاركة كل من وزارات النفط والكهرباء والبيئة، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق منها، غاز الجنوب، وغاز البصرة، وشركات سيمنس للطاقة، شلمنجر، بيكرهيوز، توتال، وغيرها ، هي خطوة مهمة تهدف إلى الاطلاع والتعرف على احدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال، فضلاً عن مناقشة المحاور والبرامج المتعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، من خلال الاوراق العلمية والبحوث والدراسات التي يقدمها عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الطاقة المتجددة والبيئة، عن أهم الخطوات الواقعية لاقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، اضافة إلى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة، واهم وابرز الخطوات العملية في هذا المجال".

واشار البيان إلى أن "وزارتي النفط والكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار قد ابرمت في وقت سابق من العام الماضي مجموعة من العقود والاتفاقات التي تهدف الى توليد الطاقة المتجددة، وايقاف حرق الغاز".

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