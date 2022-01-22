الصحة: الدوام الحضوري مستمر في المدارس والجامعات

2022/01/22 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفَتْ وزارة الصحة، السبت، إصدار توصيات لإيقاف الدوام الحضوري في الجامعات والمدارس، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء.وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لم توص حتى الآن بايقاف الدوام الحضوري في المدارس والجامعات، نظراً لعدم وجود خطورة على الطلبة تستدعي إغلاقها، مع الاستمرار […]

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