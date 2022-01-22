2022/01/22 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
نفَتْ وزارة الصحة، السبت، إصدار توصيات لإيقاف الدوام الحضوري في الجامعات والمدارس، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء.
وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لم توص حتى الآن بايقاف الدوام الحضوري في المدارس والجامعات، نظراً لعدم وجود خطورة على الطلبة تستدعي إغلاقها، مع الاستمرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الدوام الحضوري مستمر في المدارس والجامعات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نفَتْ وزارة الصحة، السبت، إصدار توصيات لإيقاف الدوام الحضوري في الجامعات والمدارس، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء.
وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لم توص حتى الآن بايقاف الدوام الحضوري في المدارس والجامعات، نظراً لعدم وجود خطورة على الطلبة تستدعي إغلاقها، مع الاستمرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الدوام الحضوري مستمر في المدارس والجامعات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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