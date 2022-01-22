غداً.. انطلاق اعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة

2022/01/22 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن انطلاق اعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة 2022.

وقال نائب رئيس لجنة الطاقة الوزارية وزير النفط إحسان عبد الجبار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المنتدى يقام تحت شعار الطاقة المتجددة هبة الطبيعة التي لا تنضب، ويأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التدريجي من الطاقة التقليدية الى النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال".

وأضاف أن "مشاركة كل من وزارات النفط والكهرباء والبيئة، وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق منها، غاز الجنوب، وغاز البصرة، وشل وسيمنس للطاقة، وشلمنجر، وبيكرهيوز، وتوتال، وغيرها، هي خطوة مهمة تهدف الى الاطلاع والتعرف على أحدث التجارب والتطبيقات العملية في هذا المجال".

وأوضح عبد الجبار ان "المنتدى سيتضمن ايضاً مناقشة المحاور والبرامج المتعلقة بتطوير قطاعات الطاقة المتجددة في العراق والعالم، من خلال الاوراق العلمية والبحوث والدراسات التي يقدمها عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الطاقة المتجددة والبيئة، عن أهم الخطوات الواقعية لإقامة مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، اضافة الى الرؤى والآفاق المستقبلية، والتجارب المماثلة في الدول المتقدمة، واهم وأبرز الخطوات العملية في هذا المجال".

ويذكر ان وزارتي النفط والكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار قد ابرمت في وقت سابق من العام الماضي مجموعة من العقود والاتفاقات التي تهدف الى توليد الطاقة المتجددة، وايقاف حرق الغاز.

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