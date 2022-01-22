سيمنز تقترب من انشاء محطة كهرباء في ذي قار

2022/01/22 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تقتربُ شركة سيمنز الألمانية من إنشاء محطة توليد كهربائية سعة 450 ميكا واط وصيانة وتأهيل المحطات الكهربائية في محافظة ذي قار.وقال نائب المحافظ رافع الشامي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة أبرمت اتفاقاً مع شركة سيمنز الألمانية يتضمن إنشاء محطة كهربائية في المحافظة بسعة 450 ميكا واط”.وأضاف الشامي، […]

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