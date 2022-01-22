آخر سلسلة من رحلة السائح الهولندي في العراق قبل نحو 50 عامًا

2022/01/22 | 10:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نستكمل معكم سلسلة أخرى من رحلة السائح الهولندي جان غيريتس في العراق، حيث نشر صورًا قد التقطها في النجف ومدينة بابل الأثرية وبعض مدن الشمال تعود إلى السبعينيات من القرن الماضي، فيما عبّر المتابعون العراقيون عن دهشتهم وهم يشاهدون مدنهم كيف أصبحت منكوبة بعد نحو 50 عامًا.

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رحلة مصورة يكشفها صحفي هولندي بعد 50 عامًا

وعثر غيريتس على رفاقه العراقيين بعد نشره هذه السلسلة من الصور، ومن الجيد أنه وجد صديقه "عبد الستار" الذي يبلغ عمره الآن قرابة السبعين عامًا.

وينشر "ألترا عراق" آخر صور لرحلة الهولندي غيريتس في العراق، ونحن ننتظر زيارته المقبلة في أيار/مايو، بعد قطيعة دامت 30 عامًا، كما نأمل أن يتعرف على المدن التي مر منها سابقًا في رحلته الجديدة:

طريق النجف

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صور جديدة من "العقد الذهبي" في بغداد

في الطريق من بغداد إلى النجف

في النجف

مقبرة النجف

في النجف

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بغداد قبل قرن

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