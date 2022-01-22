بعد الصعود إلى القمة.. أسهم

2022/01/22 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحليل نشره موقع "سي أن أن بزنس" أنه بعد صعود شركة "نتفلكس" إلى القمة، فإنها بدأت تتراجع مع اشتداد المنافسة من قبل شركات أخرى.

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