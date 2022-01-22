وصول وفد امني رفيع لتقييم اوضاع حاوي العظيم في ديالى

2022/01/22 | 10:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني، السبت، بوصول وفد رفيع لتقييم اوضاع حاوي العظيم شمال ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “وفدا امنيا رفيعا يضم عدة وكالات امنية مهمة وصل، صباح اليوم، الى حاوي العظيم اقصى شمال ديالى لتقيم ميداني للاوضاع الامنية في كل مناطق الحاوي وخاصة موقع مجزرة سرية الجيش في الاكليعة شمال […]

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